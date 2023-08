Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una lettrice

NewTuscia – BAGNOREGIO – Accesso alle scale dal Belvedere di Bagnoregio per Civita in piena oscurità. Sabato 26 agosto alle ore 21 circa mi trovavo con i miei due figli al Belvedere di Bagnoregio da cui, tramite un accesso formato da scalini, si può arrivare sulla strada che poi conduce al ponte di Civita di Bagnoregio.

L’ accesso era in totale oscurità, almeno il primo pezzo, non abbiamo visto alcuna luce per scendere, per cui senza una torcia è del tutto impossibile percorrere gli scalini in quanto, dopo che la luce naturale è andata via, qui è tutto completamente buio e pericoloso.

La foto è stata scattata da me con il flash.

Sollevo il problema affinché possa essere risolto il problema con il ripristino dell’ illuminazione visto che il paese è ancora pieno di turisti.

Paola