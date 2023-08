NewTuscia – VITERBO – Non sarebbero rimaste coinvolte persone nel crollo di un tronco d’albero in via Treviso.

La parte della pianta, di grandi dimensioni, avrebbe colpito due auto con un forte schianto, ma i danni si fermerebbero ai due mezzi, dato che erano parcheggiate e senza nessuno a bordo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e la polizia locale.