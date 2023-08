NewTuscia – VITERBO – Mentre si sta avvicinando il sopralluogo da parte del comune per la riconsegna della Palazzina, l’Enel da parte sua ha staccato il gas alla struttura per inadempienza. Oggi, nonostante la conversazione scada fra tre giorni, era previsto un allenamento allo stadio.

Quindici giorni fa circa, l’Ente aveva tagliato anche la corrente al Rocchi, per poi poi riattivarlo dopo aver stabilito la rateizzazione delle utenze non saldate e il pagamento di una parte delle bollette scadute. In seguito all’interruzione dell’erogazione di elettricità alla Palazzina infatti, era andato tilt il sistema di videosorveglianza del comune di Viterbo, dato che il server è situato al Rocchi.