NewTuscia – MONTECCHIO – Sabato prossimo, 2 settembre alle 18, alla sala Grande del museo archeologico, verrà inaugurata la mostra “Connessione con il mondo”, della giovane artista tedesca Katharina Deml ispirata dal paesaggio della valle del Tevere e dall’antica storia di Montecchio La mostra è un intervento site-specific organizzato dall’associazione Acqua in collaborazione con il Comune di Montecchio, il cui Sindaco Federico Gori parteciperà all’inaugurazione insieme a Res Ingold, artista già docente all’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera, e Stefano Spiganti, responsabile del museo e presidente dell’associazione Acqua.

La presentazione sarà seguita dal concerto di Carmine Torchia. “Continuano – dichiara il Sindaco Gori – le collaborazioni internazionali all’Amat Montecchio con un altro progetto legato all’arte contemporanea, appuntamento ormai annuale iniziato nel 2021, che vede tra i partner anche l’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera, per la realizzazione di mostre, performance artistiche e progetti interdisciplinari che coinvolgono studenti, docenti, ricercatori e artisti. L’obiettivo è sviluppare programmi comuni finalizzati alla realizzazione di studi, pubblicazioni, mostre e simposi che riguardano non solo il modo dell’arte antica ma anche quella contemporanea, seguendo le tracce che hanno segnato questa meravigliosa parte dell’Umbria”. Sempre Gori sottolinea poi come Montecchio sia “non solo un piccolo gioiello ricco di arte e archeologia ma anche punto di riferimento nel territorio orvietano e tuderte per l’arte contemporanea, anche grazie alla presenza nel suo territorio di importanti artisti internazionali”.