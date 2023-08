NewTuscia – BAGNOREGIO – Nella Piazza L. Cristofori di Bagnoregio giovedì 31 agosto alle ore 21,15 con l’ultima replica di “Svarietà di Varietà”, lo spettacolo di Gianni Abbate che ha riscosso successi in tutto il viterbese, si conclude la rassegna estiva TourTuscia. Ricordiamo il lungo giro fatto dalla rassegna che ha toccato i Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella D’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano/Sipicciano, Montefiascone, Marta e Capodimonte, finanziata dai Comuni, Pro Loco e dalla Fondazione Carivit. E veniamo allo spettacolo che inizia con un personaggio di cui si parla, ormai, in tutte le piazze del viterbese, ovvero un venditore di bibite che si sente braccato dagli agenti della C.I.A., è sicuro che lo vogliono eliminare per le sue spaventose teorie sulla CocaCola, che spiegherà con dovizia di particolari al pubblico, mostrando poi e facendolo assaggiare l’antidoto di sua invenzione. Poi, in una girandola di travestimenti, spaziando dalla Commedia dell’arte al Varietà, abbiamo: un presentatore stralunato e un po’ folle, che illustra il programma della serata ricco di fantasmagorici numeri, un moderno Pulcinella che si ribella alla sua condizione di tappa buchi di una compagnia che fa acqua da tutte le parti, un primo attore, viveur cadente e decadente, con improvvisi attacchi di colite spastica, che stanco di proporre sempre lo stesso monologo, fa scegliere al pubblico, dal suo vasto repertorio numerato da 1 a 400, i brani da recitare. Questi i personaggi di una serata a sorpresa, con canzoni dal vivo e dove può succedere di tutto, ma soprattutto dove il pubblico, sarà lui il protagonista assoluto dello spettacolo. Non perdetevi quest’ultima replica, divertimento assicurato. Prendono parte allo spettacolo: Gianni Abbate e Ennio Cuccuini, tecnico audio e luci Massimo Maurizi. In caso di pioggia lo spettacolo sarà effettuato alla Casa del vento.

Info: 3471103270 – iportidellateverina.it