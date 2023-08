NewTuscia – VITERBO – A chiusura di un’estate viterbese ricca di eventi, il Corso di studi unificato in Lingue – L11 e LM37 – del Dipartimento DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia torna a festeggiare, il prossimo 26 settembre, la Giornata Europea delle Lingue.

Questo evento, promosso dal Consiglio d’Europa per valorizzare la diversità delle lingue, si festeggia ogni anno in diverse parti d’Italia e in numerosi paesi europei con iniziative che vedono il coinvolgimento non solo del mondo universitario ma anche di quello scolastico e delle associazioni culturali.

Per questa edizione, la prima dopo il blocco pandemico, il cui tema è Lingue in movimento, il Corso di Lingue del DISTU ha pensato di organizzare una giornata dedicata a tutti: studenti e studentesse dell’ateneo e internazionali, ospitati grazie ai programmi di mobilità internazionale, agli alunni e alle alunne delle scuole superiori di Viterbo e provincia, ma anche ai cittadini e alle cittadine di Viterbo di ogni origine e provenienza. Per tale ragione, le attività proposte dal Comitato Organizzativo – composto dal Presidente del corso Giovanna Fiordaliso, Victoria Almonte, Alessandro Cifariello e Cristina Muru, sono diversificate e pensate per un ampio target di pubblico .

Organizzate grazie alla collaborazione tra docenti, esercitatori e collaboratori esperti linguistici (CEL) nonché grazie alla partecipazione di ARCI Solidarietà, Aula Confucio dell’Università degli Studi della Tuscia, Casa dei Diritti Sociali della Tuscia e Compagnia Teatrale Tetraedro, le attività vedono la partecipazione di docenti di fama internazionale, nonché di attori e artisti vari.

La giornata si aprirà con un intervento del prof. Andrea Scala dell’Università degli Studi di Milano dal titolo: Il lessico come archivio di una migrazione. La romanì dall’India all’Italia. A seguire sarà possibile partecipare ai laboratori organizzati dai docenti e dai CEL (collaboratori esperti linguistici) in ciascuna delle otto lingue insegnate al Dipartimento di Studi , a cui si aggiunge l’italiano (arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco).

Alle ore 13:00 il Corso di Lingue del DISTU offrirà a tutti i partecipanti un buffet di cucina multietnica preparato da Gheena Food Restaurant e dal Circolo ARCI Il Cosmonauta. Durante la pausa pranzo sono previste attività e performance di Taiji Shan della docente Tang Xiangyi, a cura dell’Aula Confucio dell’Università della Tuscia.

A seguire , si terranno il laboratorio Parole in movimento a cura di ARCI Solidarietà Viterbo e diversi laboratori di inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo a cura di Compagnia Teatrale Tetraedro e con la partecipazione di Casa dei Diritti Sociali della Tuscia. Tutti i laboratori vedranno la partecipazione non solo dei ragazzi UNITUS ma anche dei giovani e meno giovani apprendenti della lingua italiana impegnati nei corsi presso ARCI Solidarietà Viterbo e Casa dei Diritti Sociali della Tuscia nonché degli operatori delle diverse associazioni.

Al termine dei laboratori, si apriranno le porte anche alla cittadinanza che potrà assistere ai seguenti intrattenimenti e spettacoli:

17:00-17:30 – Giocare con le lingue. Laboratori realizzati dai ragazzi UNITUS, ARCI Solidarietà Viterbo e Casa dei Diritti Sociali della Tuscia alla cui realizzazione contribuisce anche la Compagnia Teatrale Tetraedro

17:35-18:05 – Lettura di poesie e testi in lingua russa a cura di Aleksandra Gennadievna Petrova

18:10-18:30 – Spettacolo di teatro Kun Qu di Chen Rui a cura dell’Aula Confucio dell’Università della Tuscia

18:30-19:00 – Movimenti di danza e di note musicali a cura di Casa dei Diritti Sociali della Tuscia

19:00-19:20 – Lettura di poesie di R. Alberti e spettacolo di flamenco a cura della Compagnia Fantasia Flamenca

19:20-19:40 – A magia do samba a cura del maestro Marco Aurelio Arcanju

L’Appuntamento è per il 26 settembre per celebrare la Giornata Europea delle Lingue edizione 2023 Dipartimento DISTU. Via San Carlo, 32 Viterbo.