NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentacinquenne residente in città, già noto alle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio, i militari, nel corso di normale servizio di controllo del territorio nel capoluogo di provincia, hanno notato il giovane in compagnia di altri due ragazzi, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rieti.

I Carabinieri, insospettiti dell’atteggiamento delle tre persone, hanno effettuato controlli più approfonditi e hanno proceduto d’iniziativa alla perquisizione personale di uno di essi, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 6 grammi di hashish suddivisi in dosi, di 0,30 grammi di marijuana, nonché della somma in contanti di 290,00 euro, presumibile provento dello spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente e il contante sono stati posti sotto sequestro.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.