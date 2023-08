NewTuscia – ROMA – “Quella della Schlein doveva essere un’estate militante italiana, ed è diventata un giro per i laghi della Svizzera ad insultare gli italiani tra un aperitivo e l’altro. E così per giustificare il cambio di programma, la segretaria del Pd ritira fuori in queste ore tutto l’armamentario del pericolo fascista, evocando fantasiose derive autoritarie. Criminalizzando di fatto gli italiani che hanno scelto di votare per il centrodestra al governo”.