Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il 51° trasporto della Minimacchina del Pilastro “Armonia Celeste” di ieri sera è stato pe r Pino Loddo l’ultimo da Capofacchino dopo mezzo secolo esatto di presenza alla guida del tradizionale primo trasporto delle feste di Santa Rosa. Di fatto la minimacchina del Pilastro fa rima con Pino Loddo e la storia, ieri sera, si è compiuta. Per la prima volta la fascia blu, riservata al Capofacchino della Macchina maggiore, è stato concesso in uso ad un capofacchino di una Minimacchina da parte del Sodalizio: questo a significare i meriti pubblici e la riconoscenza che tutti i Facchini, ad iniziare dal presidente Massimo Mecarini e il “collega” Sandro Rossi hanno tributato alla carriera di Pino Loddo. A conferire i giusti onori al Capofacchino sono state tutte le autorità presenti a cominciare dalla sindaca Chiara Frontini che ha parlato di “un uomo che è la storia stessa della minimacchina del Pilastro” ed il consigliere regionale Daniele Sabatini che ha parlato di “Pino Loddo come esempio per tutti i viterbesi”. Chiara Frontini ha regalato a Pino Loddo lo stemma suo personale che fece anche regalare a tutti i consiglieri comunali.

A Pino Loddo, visibilmente emozionato, sono stati consegnati riconoscimenti come il leone, simbolo di Viterbo, in maiolica ed in ceramica e lo stemma della città, una targa ricordo anche dalla Regione Lazio.

“Armonia Celeste”, alta poco più di 10 metri e del peso di poco meno di mezza tonnellata, è la bella riproduzione in piccolo della celebre Macchina di Antonini e Joppolo del 1986 e realizzata da Mauro Taschini e Marco Fulvi di Autotrasporti Tuscia e dai fratelli Mancinelli dell’impresa Mastro Srl con la progettazione di Daniele Mancinelli, A ntonella Servi e Luca Occhialini. E’ partita dal parcheggio dell’Ex Ok poco dopo le 21.40. Il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, con il parroco del Sacro Cuore del Pilastro Don Flavio Valeri al suo fianco, ha benedetto Armonia Celeste ed i piccoli facchini e, rivolgendosi ai ragazzi, parlato dell’ ”armonia che non è solo del nome della Macchina ma anche quello che dovete portare nel cuore, siete legati reciprocamente e prego perché portiate a casa Rosina serenamente”.

Altri momenti toccanti ci sono stati quando si è parlato delle dediche di questo 51° trasporto della Minimacchina del Pilastro, su tutte quella per Tony Delle Piagge, padre del giovane minifacchino Sasha e scomparso pochi mesi fa. Lo ha fatto in questi giorni e nel momento poco prima del via il presidente del comitato festeggiamenti del Pilastro Stefano Caciola. Altre dediche sono state fatte al maestro Alessio Paternesi ed a Cesare Cencioni, vicepresidente dell’Avis locale, con l’intitolazione dell’arrivo e varie fermate alle vittime delle alluvioni e del femminicidio.

Si è trattato di un 51° trasporto molto molto sentito da tanti punti di vista ed anche il percorso è stato fatto in modo pressoché perfetto. La durata totale è stata di due ore precise. Tantissima la gente che ha assiepato i lati della vie del trasporto malgrado il caldo opprimente per tutta la giornata di ieri.

Con Pino Loddo finisce un’epoca ma non l’impegno del Comitato festeggiamenti del Pilastro che continuerà alacremente il suo impegno per altri straordinari trasporti. Un grazie anche da noi Pino!