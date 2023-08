NewTuscia – ROMA – A pochi giorni da un precedente incendio se ne verifica un secondo all’interno dell’Istituto Penale Minorile “Casal Del Marmo” in Roma, nel precedente la causa del gesto era dovuta all’ attesa per una chiamata ai familiari, mentre quello che si è registrato verso le ore 22 circa del 25 febbraio, ad opera sempre dallo stesso detenuto “magrebino” all’interno della sua stanza di pernottamento, procurando ulteriori danni alla palazzina dei giovani adulti -ristrutturata di recente- che lo stesso soggetto sta devastando con i suoi periodici incendi.

Questa volta pare sempre per motivi futili. Detenuto purtroppo che non risulta essere stato trasferito in altro luogo rispetto a quanto, invece, è previsto in caso di tali situazioni critiche. Tale gesto poteva creare e mettere a rischio l’incolumità degli altri ristretti all’interno dell’istituto penale minorile capitolino.

Purtroppo , anche, ieri (26 .08.2023)si è registrato una altra criticità -verso le ore 14,30 – ad opera di un altro detenuto criticità – sempre in tale sede di istituto minorile – e solo grazie alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria si sono evitate conseguenze peggiori, in quanto si è riusciti a domare le fiamme salvaguardando l’incolumità sia dei detenuti stessi che del personale presente nel Reparto Detentivo.

La Fns Cisl Lazio in data 1 settembre non più il 30 c.m. effettuerà una vista presso tale sede nell’istituto minorile IPM ” Casal del Marmo ” per verificare le condizioni dei luoghi di lavoro e quelle del personale di polizia penitenziaria,

Per la Fns Cisl Lazio nel sistema penitenziario continuano ad evidenziarsi quotidianamente con carenza di personale della Polizia Penitenziaria e aggressioni giornaliere, anomalie datate che non vengono prese in debita considerazione. Occorre intervenire con determinazione e subito con nuove assunzioni sia per la Polizia Penitenziaria, nei vari ruoli, che per i Direttori Penitenziari per il settore minorile , i cui corsi attualmente in atto termineranno non prima del settembre 2023. Infine è necessario superare la promiscuità, negli istituti minorili, tra minorenni e giovani adulti fino a 25 anni ed creando appositi circuiti



IL SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO