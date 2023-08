NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La serie delle amichevoli pre-campionato della Flaminia Civita Castellana si è chiusa con una sconfitta. Al Madami davanti ad una discreta presenza di pubblico i rossoblù hanno perso per 2-1 contro al Romana Fc, squadra di serie D come quella di casa. I locali hanno però hanno disputato una buona gara: hanno mancato il gol del pareggio nella parte finale per tre volte e centrato un palo con Sirbu.

Gara piacevole tra due formazioni soprattutto nel primo tempo terminato 1-1. Nella ripresa è scesa di tono la partita forse a causa dei cambi e del caldo. In campo nella Flaminia negli ultimi minuti anche l’italo brasiliano De Cenco.

Prossimo impegno dei rossoblù domenica prossima, in casa (calcio d’inizio ore 15) per il primo turno di Coppa Italia contro la Fc Ardea.

Flaminia: Piersanti, Pericolini, Penchini, Mattia, Benedetti, Boccaccini, Perez, Marchi, Stauciuc, Tirelli, Lorusso. A disp: Oliva, Sirbu, De Cenco, Gesmundo, Fumanti, Massaccesi, Igini, Paun Tufano, Muti.

Romana: Allegrucci, Sfanò, Paolelli, Vagnoni, Ricozzi, Nannini, Spinosa, Fiore, Ferraro, Cali, Macrì. A disp: Antolini, Di Lazzaro, Di Gregorio, Brevi, Armini, Passaquieti, Lisi, Tarantino, Romagnoli, Avellini.

Arbitro: Lopraiato di Viterbo

RetI: 6’pt Lorusso, 30’pt Calì, 10’st Lisi