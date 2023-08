Per la Fns Cisl Lazio nel sistema penitenziario, compreso quello minorile , continuano ad evidenziarsi quotidianamente con carenza di personale della Polizia Penitenziaria e aggressioni giornaliere, anomalie datate che non vengono prese in debita considerazione. Occorre , pertanto , intervenire con determinazione e subito con nuove assunzioni sia per la Polizia Penitenziaria, nei vari ruoli, che per i Direttori Penitenziari per il settore minorile , i cui corsi attualmente in atto termineranno non prima del settembre 2023.