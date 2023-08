NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – I Carabinieri della Compagnia di Viterbo, nel corso di specifico servizio, hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani fratelli residenti a Fiumicino.

Una pattuglia della Stazione di Soriano nel Cimino li ha fermati mentre percorrevano in auto la Strada Provinciale Molinella, trovandoli in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di circa 16 grammi di marijuana in due involucri di cellophane. Una ulteriore perquisizione nell’abitazione di Fiumicino (RM) ha poi permesso il rinvenimento di altri 93 grammi di marijuana suddivisi tra una busta e un barattolo di plastica, di un involucro di cellophane contenente 0,17 grammi di hashish e materiale ritenuto utile al confezionamento delle sostanze illecite. I reperti sono stati posti sotto sequestro.

Il presente comunicato viene trasmesso su autorizzazione della Procura id Viterbo, stante l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

