NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Anche dal pomeriggio di oggi fino a tarda sera andrà in scena il secondo e ultimo appuntamento “Montalto tra le mura”. L’evento che ha come protagonista il centro storico che intende valorizzare il fascino dell’antico cuore della cittadina.

Uno spettacolo composto da tanti intrattenimenti che porterà il visitatore a vivere il centro storico in modo unico e irripetibile. Ad aprire la serata il ritmo dei tamburi della street band Caracca e a seguire il laboratorio per bambini, giochi in legno, spettacoli di artisti di strada con Ete Clown e le biciclette acrobatiche della Compagnia Rasoterra, spettacolo con il fuoco e live Music con Mezzi DiVini.

Montalto tra le mura è anche l’occasione per immergersi nella storia di questo luogo immerso nella Maremma. Passato che sarà possibile scoprire grazie alla visita guidata Passeggi di tempo. Le parole e i racconti di un tempo lontano saranno accompagnati dalla mostra fotografica “Indietro nel tempo” a cura del Comitato Centro Storico: un cammino fotografico per riscoprire come eravamo è come possiamo essere. E se l’immersione deve essere totale, imperdibile lo scatto fotografico con antichi abiti della famiglia Farnese indossati dalle Pink Ladies. Ad affascinare e rendere speciale questo evento tutto dedicato al centro storico resta comunque l’imperdibile passeggiata tra le candele che rende sempre la notte magica e unica.