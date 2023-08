NewTuscia – TARQUINIA – Ambulanza e carabinieri sono intervenuti questa mattina in via Aldo Moro, situata nell’area commerciale di Tarquinia, per prestare soccorso ad un uomo sulla cinquantina.

Sembrerebbe che in seguito ad un malore, l’uomo si sia accasciato a terra e che dopo i primi soccorsi del personale del 118 le sue condizioni avrebbero richiesto l’ausilio dell’elisoccorso per l’immediato trasporto al Gemelli.