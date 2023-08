NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il forte pilone giocatore del Rugby Civitavecchia Leonel Moreno nato il 29 agosto 1997, alto 1,82 m, 135 kg peso, selezionato dall’allenatore Josh Reeves ( neozelandese) nella nazionale brasiliana di Rugby con la maglia n 18 , i campioni del Tri Nations sudamericani del 2022, hanno aperto il Quattro Nazioni Sudamericano del 2023 in grande stile battendo il Chile per 27-12.

Pilone destro e sinistro, predilige giocare a numero 3, giocatore di grande rapidità e dalla forza straripante, è dotato anche della giusta cattiveria negli ultimi metri vicino alla meta.

Leonel confermato per la stagione 2023 – 2024 nel club biancorosso ha da tempo nel Cuore il Rugby Civitavecchia e la città :

“Sono felice di proseguire la mia avventura a Civitavecchia al campo Moretti Della Marta. La mia è una scelta di cuore e non ho dimenticato l’eccezionale trattamento che mi è stato riservato dagli amici veterani, li chiamo affettuosamente ed amichevolmente “ancianos” così come i giovani rugbisti che chiamo “niños” . Un sentito ringraziamento al presidente Andrea D’Angelo ed al Direttore Sportivo Domenico Nastasi per avermi confermato. Darò il massimo per la maglia biancorossa e mi auguro ci attenda una stagione ricca di soddisfazioni”.