Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Don Augusto Mascagna, nominato Parroco di S. Maria Assunta a Orte centro farà ingresso e si insedierà’ nella parrocchia di Santa Maria Assunta , nella Basilica Concattedrale domani domenica 27 agosto alle 18.30.

Presiederà la celebrazione il vescovo di Civita Castellana mons. Marco Salvi

Don Augusto Mascagna. Foto Diocesi Civita Castellana.

Dopo la messa è previsto un momento di agape fraterna in piazza della Libertà’.

Don Maurizio Medici era in carica come parroco di Orte dal 2017, mentre don Augusto Mascagna era titolare da 12 anni della parrocchia di Rignano Flaminio.

Nel maggio scorso don Augusto era stato nominato dal vescovo, mons. Marco Salvi, vicario episcopale per la pastorale e membro del collegio dei consultori.

Lo scorso 19 luglio la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta, concattedrale della diocesi, ha salutato il parroco don Maurizio Medici, nominato Parroco di Santo Stefano in Fiano Romano, ove farà ingresso ufficiale domenica 3 settembre.

L’ingresso di don Augusto domani in parrocchia e’ un evento molto sentito dalla comunità religiosa e civica, ove particolarmente importante sara’ l’impegno del nuovo parroco nella vicinanza alle famiglie ed ai giovani, rilanciando le attività dell’oratorio e la partecipazione dei ragazzi alla vita della chiesa locale.

Il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi.

Oltre alle parole di incoraggiamento del Vescovo saranno significativi i saluti che il nuovo parroco rivolgerà ai bambini, ai giovani, agli anziani, ai malati, a tutte le famiglie, alle associazioni e movimenti, alla comunità cittadina nella sua interezza, che viene affidata alle cure di don Augusto, particolarmente sensibile alla pastorale verso le famiglie.

Sicuramente don Augusto Sara’ pastore di tutti, senza eccezione alcuna come guida, come fratello, come segno del Signore nelle città degli uomini, in collaborazione fraterna con il parroco di Sant’Antonio in Orte Scalo, don Giovanni Bazenguissa e con tutti i presbiteri che prestano il loro ministero nella città di Orte.