NewTuscia – VETRALLA – Incendio ieri in località Dogane a Vetralla. Sono stati interessati 4 ettari tra uliveto e sterpaglie ed ha coinvolto 8 serre, due macchine ed una mietitrebbia.

Sono intervenute le partenze della sede centrale di Viterbo e della sede boschiva supportati da 4 squadre di protezione civile.

L’intervento è durato fino a sera.

Altro intervento oggi alle 12.30 per l’incendio di un autocarro adibito a manutenzione stradale nel territorio tra Canepina e Vallerano sulla Sp 25 all’altezza della variante Cimina.

L’incendio ha poi coinvolto la sterpaglia ai bordi della strada.

Nel pomeriggio di oggi, infine, intervento per un incidente stradale a Corchiano in strada San Luca con intervento della squadra di Civita Castellana.

È stato coinvolto un autocarro contenente frutta con un uomo ed una donna di Canepina.

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento dai Carabinieri. Le persone erano già fuori e non è stato necessario il trasporto in ospedale malgrado ci fosse l’auto medica.

A seguito dell’incidente l’autocarro è finito su un lato ed è stato rimosso dalla sede stradale da una gru dei vigili del fuoco venuta da Viterbo.