NewTuscia – CAPRAROLA – Lunedì 28 agosto alle ore 21.00 presso il campo sportivo di Caprarola ci sarà un’importante appuntamento per tutti gli appassionati di cavalli (e non solo): il programma della 67° Sagra della Nocciola quest’anno è stato arricchito da un magico evento equestre, durante il quale valorosi cavalieri ed amazzoni in sella ai loro splendidi cavalli, daranno vita ad uno show unico, il giusto equilibrio tra circo e teatro, il Gran Galà Equestre.

Ospite d’eccezione Niko Belloni, speaker di importantissime competizioni nazionali ed internazionali, nonché presentatore televisivo, che con la sua voce seguirà ogni binomio in “arena”, accompagnando volteggiatori, cavalli in libertà, butteri e carrozze, esaltandone la bellezza, l’eleganza e soprattutto l’arte dell’addestramento.

La bellezza del cavallo spagnolo si incontrerà con l’eleganza e la potenza del cavallo frisone, senza dimenticare la forza dei maremmani. Una magica simbiosi tra uomo e animale che si esibiranno in sfrenate acrobazie sfidando anche le leggi della natura!

Per il programma completo della manifestazione e la mappa interattiva consulta il sito www.sagranocciolacaprarola.it