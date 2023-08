Il ricordo affettuoso della Diocesi e la preghiera del Vescovo Orazio Francesco

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina è entrata nella casa del Padre la signora Zelinda, mamma del vescovo Lino. Mamma Zelinda è sempre stata una presenza discreta e preziosa accanto al figlio durante gli anni del suo episcopato a Viterbo.

Abbiamo sempre apprezzato in lei la signorilità del tratto, la delicatezza nei rapporti, la riservatezza nello stile. Il vescovo Orazio Francesco, il Presbiterio e l’intera Chiesa locale in tutte le sue componenti esprimono vicinanza al vescovo Lino e agli altri suoi familiari in questo momento di sofferenza e, nella speranza della Risurrezione, assicurano la preghiera, fonte di consolazione e di pace. Le esequie si terranno Lunedì 28 agosto alle ore 16.00 nella Cattedrale de La Storta.

Il Vicario Generale don Luigi Fabbri