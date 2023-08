NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Caro Vito, la notizia della tua scomparsa ha portato tanta tristezza nel cuore delle persone che hanno toccato con mano la tua dedizione e il tuo impegno nell’affrontare la sclerosi multipla, quella complessa patologia che, anche nel nostro territorio, è in continua evoluzione, causando enormi difficoltà nella vita di coloro che ne sono colpiti.

Ricorderemo sempre il tuo straordinario lavoro come presidente dell’AISM, il tuo impegno instancabile nel sostenere chi, come te, ha dovuto affrontare la sfida di vivere con questa malattia complessa ed evolutiva. Hai dato voce ai malati, hai diffuso la consapevolezza e hai lavorato instancabilmente per migliorare la loro quotidianità.

Oltre al ruolo istituzionale, tutti noi abbiamo avuto modo di constatare la tua sensibilità e la tua umanità, dolcissime virtù che ti hanno reso non solo l’efficace e degno rappresentante dell’AISM viterbese, ma anche un amico pronto a rispondere con tutta l’anima alle varie istanze che ti sono state presentate dai familiari delle persone colpite dalla sclerosi multipla. Hai creato una comunità di supporto, un luogo in cui chiunque potesse trovare conforto, informazioni e speranza. Il tuo sorriso accogliente e la tua determinazione rimarranno sempre nei nostri cuori.

Ogni passo avanti che l’AISM ha fatto sotto la tua guida è un riflesso del tuo impegno incessante e della tua passione nel voler fare la differenza. Anche se fisicamente non sei più con noi, il tuo spirito e la tua eredità continueranno a guidarci mentre affrontiamo le sfide future insieme ai giovani e meno giovani che si trovano a confrontarsi tutti i giorni con questa complessa patologia.

Siamo fermamente convinti che le tue preziose esperienze che hanno fatto grande l’AISM di Viterbo, saranno una guida sicura per coloro che saranno i tuoi successori, animati più che mai per portare avanti al meglio il tuo impegno e la tua storia professionale per garantire comprensione, risorse e speranza ai nostri concittadini meno fortunati.

Riposa in pace, caro Presidente Vito, il tuo ricordo e la tua riconosciuta signorilità saranno un faro di ispirazione per tutti noi.”

Roberto Talotta