NewTuscia – FIAMIGNANO – Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiamignano hanno proceduto all’arresto di un cinquantacinquenne del luogo, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare.

L’uomo, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati in materia di sostanze stupefacenti, in più circostanze, ha violato le prescrizioni impostegli con la predetta misura.

A seguito delle predette reiterate violazioni, segnalate dai Carabinieri della citata Stazione alla Procura della Repubblica, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in sostituzione di quella, meno afflittiva, dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Pertanto, l’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.