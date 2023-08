NewTuscia – VITERBO – E’ stato donato ieri mattina ai vertici degli Uffici giudiziari viterbesi il nuovo defibrillatore che sarà collocato in prossimità della sala destinata alle visite ATP ed ai servizi di Medicina del Lavoro.

Alla consegna era presente Tommaso Deiana, Presidente del centro di formazione “Salute e Sicurezza”, che

ha diretto e curato l’erogazione dei corsi BLSD (“Basic Life Support Defibrillation”) destinati al personale

selezionato dagli uffici, e Roberto Catasca, medico competente per le attività riconducibili alla sorveglianza sanitaria riservate ai dipendenti degli uffici giudiziari, mediante un servizio esteso anche a beneficio degli utenti del palazzo di Giustizia di Viterbo.

Questa novità consente finalmente di qualificare il palazzo di Giustizia di Viterbo come luogo cardioprotetto,

alla luce della intervenuta possibilità di prestare i soccorsi lungo l’intero orario di servizio, in quanto fra i potenziali

soccorritori, unitamente al personale interno, è possibile annoverare i dipendenti della società di vigilanza che sono

stati specificamente formati e sono soliti avvicendarsi senza soluzione di continuità nei turni di servizio.

L’inaugurazione ufficiale del DAE verrà però organizzata in concomitanza con la presentazione al pubblico

del progetto di accoglienza, oltre che di ripensamento e riqualificazione dei percorsi direzionali, intitolato “Il Palazzo Accoglie”, programmata per lunedì 11 settembre nel corso di un evento che avrà luogo presso il palazzo di Giustizia di Viterbo.