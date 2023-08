NewTuscia – NEPI – A causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra due mezzi, un bambino è rimasto ferito all’altezza del ponte nuovo a Nepi insieme ad altre due persone.

Le condizioni dei tre non sembrerebbero essere gravi, ma sono state comunque trasportate in ospedale dal 118 intervenuto sul posto per accertamenti.