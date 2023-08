Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La Rotatoria di Caldare di ingresso all’Autostrada e di scorrimento per la viabilità E45 Orte- Ravenna attende da anni un assetto decoroso, come porta di ingresso alla Tuscia e crocevia dei flussi veicolari nazionali e internazionali e dello smistamento intermodale delle merci .

Il Comune di Orte ha intrapreso una trattativa con l’Ente gestore della rotatoria sita in località Caldare, per procedere alla riqualificazione della stessa nell’ambito del progetto di valorizzazione della città di Orte intesa quale Porta per lo sviluppo della Tuscia. In seguito al parere favorevole espresso dall’ente gestore, stiamo lavorando secondo prescrizioni progettuali precise al progetto.

Visione della rotatoria di accesso al casello autostradale di Orte . Foto Uno Notizie. it

Il programma è quello di proporre- rende noto l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Orte Ida Mariastella Fuselli – l’adozione della Rotatoria ad operatori e/o imprese commerciali per la manutenzione ordinaria, anche con sponsorizzazione, attraverso una manifestazione di interesse.

Veduta aerea dell’area dell’Interporto Centro Italia, della stazione autostradale e della rotatoria di ingresso al casello .

La rotatoria di Caldare, grazie alla posizione strategica, rappresenta il potenziale biglietto da visita verso la nostra città; da anni versa in uno stato indecoroso o comunque non in linea e per nulla strutturato come potenziale porta di ingresso verso Orte e la Tuscia. Questo è il progetto che stiamo perseguendo- prosegue l’assessore Fuselli- già avviato con il Centro Sviluppo Orte che attraverso il suo coordinatore dott. Mauro Belli ha preso contatti con le imprese della zona.

“Tutti gli operatori saranno puntualmente informati sul progresso del progetto. Abbiamo intenzione di offrire ai potenziali visitatori di Orte una immagine diversa andando a riqualificare la rotatoria per incentivarli a salire verso la nostra città e a conoscere tutte le bellezze che offre.”

La rotatoria quale punto di accesso alla rete autostradale collega Orte al resto d’Italia ed è quindi tempo che rappresenti la migliore porta di ingresso della città.