L’otto di Ottobre, la prima di campionato con 36 squadre, divise in 3 gironi territoriale da 12 formazioni. Il Rugby Civitavecchia nel girone 3

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Al via 8 ottobre 2023 il campionato di Rugby serie A, stagione 2023/24, si torna ad un numero pari di formazioni: saranno al via in tutto 36 squadre, divise in 3 gironi territoriali (nord-ovest, nord-est e centro-sud), con 12 formazioni ciascuno.

Stabilite le composizione dei tre raggruppamenti della serie A in particolare quella del girone 3 dove milita il Rugby Civitavecchia vediamo: ” Lazio Rugby, Cavalieri Union Prato Rugby, Rugby Roma Olimpic, Union Rugby Capitolina, Rugby Napoli Afragola, Villa Pamphili Rugby, Primavera Rugby, Livorno Rugby, Avezzano Rugby, Union Rugby Firenze, Polisportiva Paganica Rugby”.

Il campionato inizierà l’8 ottobre; la 22° ed ultima giornata di regular season è prevista il 5 maggio. Tutti fermi in occasione della contemporaneità con le gare interne dell’Italia nel “Sei Nazioni” (4 febbraio e 10 marzo).

Al termine della regular season, si giocheranno i play-off tra quattro squadre: le tre prime e la miglior seconda dei 3 gironi, in sfide che andranno a sancire la squadra che sarà promossa nella serie A Elite.

Semifinali playoff: andata il 19 maggio 2024, ritorno il 26 maggio 2024

Finale promozione: 2 giugno 2024, in campo neutro

Playout: 19 maggio 2024, 26 maggio 2024, 2 giugno 2024

La squadra dei gironi play-out che, nella post-season, ossia le ultime tre ultime dei tre gironi, retrocederà in serie B.

Le perdenti dei play-off quindi le due peggiori seconde e le tre terze insieme alle due squadre che retrocederanno dalla A Elite, giocheranno nella stagione 2024/25 nel campionato di A1.

Le squadre classificate dal quarto all’undicesimo posto insieme alle squadre prima e seconda nei play-out e le quattro squadre che saliranno dalla B giocheranno, divise in tre gironi territoriali, ciascuno di dieci squadre -, nella stagione 2024/25 nella serie A2.

Serie A Maschile – Girone 3 – I giornata – 08.10.23 – ore 15.30

Polisportiva Paganica Rugby v Lazio Rugby 1927

Livorno Rugby v UR Capitolina

Primavera Rugby v UR Firenze

Cavalieri Union Prato Sesto v Rugby Roma Olimpic 1930

Villa Pamphili RFC v Civitavecchia Centumcellae

Rugby Napoli Afragola v Isweb Avezzano Rugby