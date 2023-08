NewTuscia – VITERBO – Apprendo con grande dolore la prematura scomparsa dell’amico fraterno Vito Di Noto. Un’anima bella che ha dedicato la sua vita al fianco di persone come lui affette da sclerosi multipla.

Da presidente dell’AISM di Viterbo ha lavorato instancabilmente per migliorare la condizione di coloro che sono colpite da questa patologia, sempre con il sorriso sulle labbra. Un forte abbraccio ad Ada e ai suoi due ragazzi, fieri di aver avuto un marito e un padre che ha sempre combattuto da guerriero una battaglia importante per le persone più fragili della società. In questo momento di tristezza infinita ti accompagni, Vito, la mia preghiera verso Colui che ti solleverà su ali di aquila.

Patrizia Notaristefano

Assessore alle politiche sociali