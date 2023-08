NewTuscia – VETRALLA – La Fuccelly Fisarmony Orche4stra e Faith Experience. Sono questi due, gli appuntamenti di fine agosto, inseriti nell’estate vetrallese e che promettono ancora una volta, due serate d’eccezione, dopo le tante che si sono succedute a partire da giugno in poi.

Il primo il 26 agosto alle 21.15, con il patrocinio del Comune di Vetralla Assessorato alla cultura, l’organizzazione della Pro loco Vetralla e la partecipazione di una orchestra molto particolare e apprezzata in tutta Italia e nel mondo. Una esibizione spettacolare che vedrà protagonista la musica d’eccellenza, da Piazzolla, Morricone, Strauss, Verdi etc, con una sorta di sacro e profano che si incontrano magicamente in questa fine estate che si è consumata tra musica, teatro e cinema con l’apprezzamento sempre di un folto pubblico. Un evento, quello della Fuccelli che ha richiamato l’attenzione di tanti cittadini anche da fuori provincia già in questa fase di semplice comunicazione, e che mette ancora una volta Vetralla nella posizione di essere apprezzata per la qualità e la varietà delle offerte.

Alle ore 21.15 il maestro Roberto Fuccelli conosciuto a livello internazionale darà infatti il via a questo gruppo di fisarmoniche moderne, in piazza Umberto I (piazza del Comune) che spaziano in un territorio fatto di suoni conosciuti e fantastici, in un gioco di memoria della bella musica. Il giorno successivo, per il secondo appuntamento che fa parte della II rassegna teatrale, sarà invece protagonista una serata unica con Federica Sciamanna e la partecipazione straordinaria di Simone Precoma. L’orario è quello delle ore 21.00 e il palcoscenico sarà invece quello naturale, nel cuore del centro storico, di Vicolo del sole. Ma l’estate è ancora lunga e non finisce qui, tanti altri gli appuntamenti ancora da vivere che quest’anno hanno raccontato storie, favole, magie, tra risate, sentimenti, e suggestioni e che ancora ci terranno compagnia nei prossimi giorni.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VETRALLA