NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – Farà tappa ad Avigliano Umbro domenica prossima, 27 agosto alle 18,00, l’ensemble cameristico “Bella Musica”. Nella chiesa della Santissima Trinità in centro storico, per il secondo anno consecutivo, si esibiranno 20 giovani talenti musicali guidati dal direttore artistico Stefan David Hummel.

Il progetto musicale Bella Musica è organizzato ogni anno in collaborazione con altre importanti istituzioni musicali, nel 2023 con il Conservatorio Santa Cecilia Roma e il Conservatorio San Pietro a Majella Napoli, riunisce giovani talenti musicali provenienti da diverse nazioni che provano musica da camera e opere orchestrali in un campo orchestrale per eseguirle in una tournée di concerti sui sentieri europei di Mozart.

“I giovani musicisti – spiegano dal Comune – diventano così ambasciatori che rafforzano la consapevolezza di un comune patrimonio culturale europeo attraverso la musica di Mozart. Si ringrazia per questo e per l’organizzazione il nostro consigliere delegato alla cultura Luca Longhi”. Avigliano Umbro è una delle tappe del viaggio che porterà fino al 4 settembre l’ensemble da Terni a Venezia passando per Roma, Napoli e Palazzo Pitti a Firenze