NewTuscia – ROMA – Continua l’opera di monitoraggio del territorio dei consiglieri ombra per il comune di Roma del movimento Italia dei Diritti. Questa volta l’attenzione si sposta nella zona della Camilluccia tra il I° e il XV° Municipio dove Irene Pastore, responsabile per il XV° Municipio dell’IdD e consigliera ombra del comune di Roma segnala uno stato di vergognoso degrado in piazza Walter Rossi.

“Nella piazza sono stati tolti i cestini e di conseguenza l’area è ricoperta di rifiuti gettando la piazza in uno stato pietoso. Sono stati allertati sia il servizio giardini di Roma Capitale sia l’Ama; quest’ultima ha dichiarato che i cestini sono stati rimossi per motivi di sicurezza. Adesso si – conclude la Pastore – che i cittadini si sentono più sicuri”. Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano del movimento e responsabile nazionale per la Politica Interna interviene sulla situazione che si è creata in piazza Walter Rossi:” Vedere una piazza, luogo che di solito è di aggregazione, ridotta in questo modo, fa venire veramente il voltastomaco, ma dove sono i governanti della Capitale? I cittadini residenti nei pressi della piazza hanno aperto una segnalazione che è stata protocollata con il n. 302907651 vediamo quanto ci mette chi di dovere a intervenire per porre rimedio alla situazione e per ripristinare i cestini – conclude Spinelli – che non possono mancare in una piazza perché i cittadini devono avere a disposizione quanto necessario per smaltire i rifiuti”.

Ufficio stampa IdD provincia di Roma