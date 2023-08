NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia rinnova il suo impegno nella formazione del personale dello Stato con il programma “PA 110 e lode”, risultato dell’accordo di collaborazione stipulato con il Ministero della Pubblica Amministrazione due anni fa.

L’offerta dell’ateneo viterbese semplifica e agevola l’accesso dei dipendenti della Pubblica Amministrazione a programmi di studio di alta qualità, tra cui corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento.

“La Pubblica Amministrazione è uno dei pilastri della nostra società, e il suo personale svolge un ruolo cruciale nel garantire il funzionamento efficiente delle istituzioni pubbliche”, ha commentato il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, “investire nella loro formazione attraverso le università statali è un investimento nel futuro stesso del nostro Paese.”

L’ampia gamma di corsi offerti in convenzione dall’Università della Tuscia che comprende 20 corsi di laurea triennali, 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico e 23 corsi di laurea magistrali, è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano all’interno delle diverse amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è fornire competenze di alto livello che possano contribuire all’efficienza e all’innovazione in ambito pubblico.

Uno dei vantaggi principali offerti da questa iniziativa è la significativa riduzione delle spese di iscrizione, rendendo l’accesso all’istruzione universitaria più accessibile per tutti i dipendenti pubblici interessati. L’altra caratteristica che distingue l’offerta dell’ateneo viterbese è la flessibilità nell’accesso alle lezioni: studentesse e studenti della PA avranno la possibilità di seguire le lezioni a distanza, in modalità sincrona o asincrona, in modo da consentire loro di conciliare gli studi con gli impegni lavorativi.

Per ulteriori dettagli sull’offerta formativa e per rispondere a qualsiasi domanda, l’Università della Tuscia ha messo a disposizione una serie di risorse, tra cui il sito web:

www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa-per-la-pubblica-amministrazione/articolo/offerta-formativa-per-i-dipendenti-della-pubblica-amministrazione

e una email dedicata:

pa110elode@unitus.it

per ulteriori approfondimenti o richieste di riconoscimento dei crediti formativi per attività lavorativa o per carriere universitarie pregresse.