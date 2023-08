L’incontro è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo in collaborazione con la sua Azienda speciale Centro Italia e supportato dalla Camera di Commercio di Roma in occasione della Fiera mondiale del peperoncino

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 31 agosto 2023 a partire dalle ore 11 presso la Sala Conferenze della sede di Rieti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo in via Paolo Borsellino, 16, si svolgerà un incontro pubblico sul tema “Gli scambi commerciali internazionali come reciproca opportunità”.

L’incontro è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo in collaborazione con la sua Azienda speciale Centro Italia e supportato dalla Camera di Commercio di Roma in occasione della XII edizione della Fiera mondiale del peperoncino che si svolgerà a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre prossimi.

L’incontro vedrà confrontarsi ambasciatori e delegazioni estere, rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria e delle imprese. L’incontro vedrà l’intervento del prefetto di Rieti, Gennaro Capo, del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, della presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, e del presidente dell’Associazione “Rieti Cuore Piccante”, Livio Rositani. Ad aprire i lavori il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, ed il vicepresidente Leonardo Tosti per poi passare la parola ai rappresentanti delle ambasciate estere. Nel pomeriggio visita delle delegazioni ad alcune realtà imprenditoriali di eccellenza del territorio.

Per motivi organizzativi è gradita conferma di presenza all’indirizzo marketing@rivt.camcom.it.

Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Paola Rita Nives Cuzzocrea (tel. 338.4096399)