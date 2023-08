NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nove nuove telecamere di videosorveglianza in punti sensibili della città. L’Amministrazione Giampieri implementa il sistema di controllo già in funzione sul territorio portando a 39 il numero complessivo attuale degli apparecchi. Numero che verrà ulteriormente incrementato prima della fine dell’anno.

<span;>I nuovi apparati saranno posizionati nei parcheggi terrazzati di via belvedere Falerii Veteres, sul ponte tra via Roma e via SS. Martiri, al campetto da streetbasket in località San Giovanni, nel parco in località Priati e nel parco pubblico 1° maggio – boschetto.

“Le telecamere garantiscono ai cittadini maggiore sicurezza – commenta l’assessore alla Viabilità e alla Sicurezza Lorena Sconocchia – e offrono alla polizia locale e alle forze dell’ordine uno strumento più efficace ed efficiente di prevenzione e controllo del territorio, anche a tutela del patrimonio locale”.