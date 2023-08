NewTuscia – VITERBO – E’ stata presentata questa mattina l’edizione 2023 della “White Dinner”, la festa in bianco che si svolge dal 2016 al quartiere San Faustino di Viterbo e che, quest’anno, avrà un profondo significato di evento di comunità. Lo hanno ribadito l’assesso re alla cultura Alfonso Antoniozzi e la presidente della Proloco di Viterbo Irene Temperini, organizzatori della manifestazione.

Quest’anno partecipa attivamente la parrocchia di San Faustino. Don Flavio Valeri, parroco della chiesa dei Ss. Faustino e Giovita, ha accettato l’invito degli organizzatori e del comitato di quartiere per lasciare aperta la chiesa che è una delle più antiche e belle di Viterbo. “Sarà possibile visitare la chiesa di San Faustino – ha detto Vera Anelli della Proloco di Viterbo – conoscendo anche tutta la storia del quartiere di San Faustino per il tour che faremo”.

“Lavoriamo per unire la comunità di San Faustino – ha detto Antoniozzi – e la White Dinner è solo uno dei tanti tasselli di questa visione della città”. Dello stesso avviso la presidente della Proloco Irene Temperini, per la quale “la conoscenza dei monumenti e della storia sono fattori imprescindibili per il senso d’identità cittadina e di quartiere”.

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha parlato della White Dinner come “un evento entrato ormai nella tradizione viterbese ed a cui si deve, quest’anno ancora di più, il merito di avere una visione di comunità e di aggregazione per i residenti e non solo”.

Sotto tutta la conferenza stampa.