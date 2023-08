NewTuscia – TERNI – Agli agenti della Polizia di Stato di Terni, che lo hanno rintracciato la mattina presto del 22 agosto, ha dichiarato di essere venuto a Terni, il giorno prima, per andare a tagliarsi i capelli dal barbiere e dato che non era riuscito a prendere il treno per tornare ad Antrodoco, aveva deciso di fermarsi a dormire in stazione.

Nel frattempo, però, aveva visitato alcuni bar della città, dove, insieme ad un’altra persona, aveva causato disturbo, tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante.

Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo – un cittadino rumeno di 25 anni – era sottoposto alla misura cautelare della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, emessa dal Tribunale di Roma e notificata nel maggio di quest’anno dai Carabinieri di Antrodoco, città di residenza, con la prescrizione di rimanere in casa dalle 21:00 alle 06.30 e di non accedere a esercizi pubblici e locali dove si somministrano bevande alcoliche.

Già gravato da numerosi precedenti penali, tra cui: violenza Pubblico Ufficiale, rapina aggravata, danneggiamento, è stato sanzionato per ubriachezza molesta ed allontanato da Terni con Foglio di Via Obbligatorio .