NewTuscia – ROMA – “Complimenti all’amministrazione ed a tutti i cittadini di Bolsena per l’inserimento della bella località del Lazio, in provincia di Viterbo, nella classifica della rivista ‘Forbes’, che la mette tra le 10 piccole città più belle d’Europa.

Davvero un bel riconoscimento per un luogo bello e piacevole, la cui tutela e la cui valorizzazione deve essere una priorità per tutti noi. E anche la Regione Lazio si attivi per accogliere le richieste degli operatori del turismo e della pesca di Bolsena che merita l’attenzione che una rivista così importante gli ha riservato con questo ambito riconoscimento”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato