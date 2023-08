NewTuscia – ROMA – «Anche quest’anno la Regione Lazio garantirà le attività convittuali e semiconvittuali dell’istituto nell’ambito della realizzazione del nuovo edificio. il cui completamento è previsto entro il 2025. Il centro di formazione professionale di Amatrice rappresenta un’eccellenza formativa nel Lazio in ambito alberghiero, e la presenza di tanti giovani nel territorio nella fase della ricostruzione ha avuto e continua ad avere per l’intera comunità un valore irrinunciabile. È per questo che siamo impegnati nel reperimento delle risorse necessarie al prosieguo delle attività convittuali». Lo dichiarano, l’assessore ai Lavori pubblici e alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi e l’assessore alla Scuola, all’Università e al Lavoro, Giuseppe Schiboni.

«Daremo continuità alle attività del centro di Amatrice – concludono i due assessori – e lo faremo con risorse distinte rispetto a quelle destinate al piano annuale approvato in giunta lo scorso 8 agosto. Lo riteniamo doveroso nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che lo frequentano e di tutto il territorio».