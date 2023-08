NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Sabato 26 e domenica 27 agosto a Calvi dell’Umbria torna la ventitreesima edizione di “Tra Pomi e Fiori”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco. Si tratta di una delle mostre florovivaistiche più importanti che hanno luogo ogni anno a livello nazionale. L’evento calvese ha però una marcia in più, in quanto si svolge non in uno spazio predefinito ma in tutto il centro storico: dalla piazza principale, fino ai vicoli ed agli angoli più nascosti di questo antico borgo medioevale che fa da spartiacque fra l’Umbria e la Sabina.

Anche per l’edizione di quest’anno sono tante le adesioni di espositori che arriveranno da varie parti d’Italia. L’edizione di quest’anno, ancora una volta, si preannuncia importante e foriera di grande successo su tutti i fronti. “Tra i tanti aspetti positivi – spiegano gli organizzatori – c’è quello riguardante gli apprezzamenti che vengono fatti alla nostra cittadina da parte di persone che si aggirano tra gli stand. Si tratta, evidentemente di persone che arrivano per la prima volta a Calvi e rimangono colpiti dalle bellezze del nostro borgo. Il fatto di trovarlo ‘addobbato’ con migliaia di fiori, piante e tanto altro, rende ancora più suggestivo il colpo d’occhio offerto loro dalla situazione. Insomma sono sempre tantissimi coloro che sottolineano come una mostra florovivaistica si sposi così bene con il contesto in cui viene organizzata. Accanto a questo aspetto – aggiungono dalla Pro Loco – spiccano inoltre le caratteristiche ‘tecniche’ dell’evento, che fanno capo alla qualità delle piante e dei prodotti esposti ed alla grande competenza degli espositori.

E’ molto importante, in manifestazioni di questo tipo, il contatto diretto che si instaura tra visitatori, appassionati ed acquirenti con il produttore. Un contatto che permette di avere tutti i consigli per coltivare al meglio ogni tipo di pianta”. Ma c’è dell’altro. “Si – riprendono dalla Pro Loco -, perché accanto all’indiscutibile valore che la nostra manifestazione ha raggiunto attraverso le tante edizioni, c’è da considerare l’importanza offerta dall’aspetto turistico-culturale che è in grado di offrire Calvi.

Chi verrà a trovarci avrà infatti la possibilità di ammirare le opere esposte all’interno del Museo del Monastero delle Suore Orsoline, dove è ospitata la collezione Chiomenti-Vassalli, oltre ai ‘Murales’ ed al nostro meraviglioso presepe monumentale ospitato all’interno della chiesa di Sant’Antonio”.

L’ELENCO COMPLETO DEI FLOROVIVAISTI, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI HOBBYSTI CHE PARTECIPERANNO ALL’EVENTO

AZ.AGR.LA GINESTRA (PIANA DI SORRENTO NA) – Vivaio di piante mediterranee ,endemismi della costiera sorrentino-amalfitana, felci pelargoni profumati, salvie ornamentali, piante subtropicali.

AZ.VIVAISTICA FRUTTICOLTURA (ORVIETO) – Recupero e riproduzione di varietà fruttifere autoctone

umbro-laziali e toscane.

LE RARITA’ DI ANNARITA (MONTASOLA – RI) – Collezione di piante rare e particolari.

VIVALBA (CALVI DELL’UMBRIA) – Piccolo e giovane vivaio con tecnologie innovative e sostenibili. Costruisce un rapporto di valore con i clienti rispettando la natura ed il territorio. Piante mellifere mediterranee e altre erbacee.

AGRIFLOR (TERNI) – Collezione peperoncini, fiori stagionali, piante aromatiche, lavande, piante da esterno e da interno.

VIVAI TARA (BOLSENA) – Vasta collezione di ortensie rare e per

collezionisti, melograni, ranuncolacee, piante poco conosciute e di non facile reperibilità.

GREENFASER (VITERBO) – Collezione e vendita di tillandsie

LORICOLTURA BILLO (MERLARA – PD) – Azienda specializzata nella produzione di garofani, dianthus da aiuola e vaso, penduli e da aglio, ciclamini.

IL SUGHERETO (ROCCASTRADA – GR) – Vasto assortimento di orchidee continuamente rinnovato, piante rare e da collezione.

BULBETTANDO (VITERBO) – Vendita bulbi e rizomi.

VIVAIO HOYA MIA (VERUNO – NO) – Vendita specializzata di piante hoya.

ORTO STRABILIA (LATINA) – Collezione sementi di ortaggi e fiori dal mondo, piccole piante da frutto antiche.

VIVAIO LA BIRBA (ORTE) – Piccolo vivaio specializzato in piante mediterranee, aromatiche autoctone.

AZIENDA COTTAGE GARDEN (SUTRI – VT) – Collezione erbacee annuali e perenni, piante mellifere

orto e giardino.

AZIENDA AGR.PIPPI (PIEVE A NEVOLE – PT) – Azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di perenni da bulbo e tubero, piccoli arbusti, agrumi.

IL PUNGIVENDOLO (VITERBO) – Vivaio a conduzione familiare nella vendita di piante grasse. Ampia varietà di cactus, succulente e piante speciali da collezione.

HANNIBAL PLANTS (VITORCHIANO – VT) – Produzione e vendita piante carnivore.

WATER NURSERY (SABAUDIA – LT) – Vendita piante acquatiche e palustri. Fitodepurazione.

CIPRIANI PIANTE (VELLETRI) – Azienda produttrice di varie tipologie di piante, a Calvi partecipano con una vasta collezione di rose.

TAMOFLOR (NETTUNO) – Produzione bouganville in diverse varietà e forme, essenze mediterranee, agrumi.

AROMATICHE SALERNO (SARNO) – Vasta collezione e assortimento di piante aromatiche.

VIVAIO IL FILO VERDE (BORGHI – FC) – Vendita aceri di varie dimensioni, lamponi, more, ribes, mirtillo, eucalipto e ulivi ornamentali.

AZIENDA AGR.ENRICO MEINI (TUSCANIA) – Giovane azienda agricola che produce humus di lombrico, fertilizzante e ammendante, completamente naturale e bio.

TROPICO DEL CONERO (CASTELFIDARDO – AN) – Produzione piante mediterranee e subtropicali, ampia collezione di palme subtropicali, aloe, agave e altre agavaceae, alberi e arbusti da fiore di origine subtropicale.

IL FIORE ALL’OCCHIELLO (PALOMBARA SABINA) – Produzione e vendita di pelargoni rari e da collezione.

AZ.AGRICOLA VENERI (CALVI DELL’UMBRIA) – Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, tutti rigorosamente di latte di pecora.

AZ.AGRICOLA LUMBRIA (PERUGIA) – Dal Trasimeno vendita zafferano, infusi, tisane e erbe; tutti purissimi.

AZ. AGRICOLA ARMONIA (CALVI DELL’UMBRIA) – Vendita diretta di miele di propria produzione e prodotti delle api (propoli, crema di cera d’api e candele.

NERO AVORIO (MONTEBUONO IN SABINA) – Creazioni con smalti e fiori veri raccolti, esiccati, pressati e selezionati per diventare gioiellini da regalare.

IL SEME DI FRANCESCA GHERZI (TERNI) – Artigiana specializzata nella lavorazione di semi di palme “Corozonut” (riconosciuto come avorio vegetale), trasformati in materiali alternativi ecosostenibili di bigiotteria.

TELA E GRAMIGNA (ROMA) – Artigianato artistico di qualità. Pittura a mano di piante spontanee su tessuti d’epoca e stoffe di varia foggia. Capi in lino, canapa e cotone.

IL FILO DI DONATELLA (TERNI) – Accessori per uno stile rurale, quali sciarpe, cappelli, stole e mantelle, realizzati utilizzando un telaio manuale, con filati bio-ecosostenibili (seta naturale, fibra di eucalipto, lino, lane pure italiane, cotone non trattato, polpa di bambù e caseina).

SCHIARETTA VINCENZO (CALVI DELL’UMBRIA) – Hobbysta e creatore di opere del proprio ingegno. Artigianato artistico, arredo giardino, contenitori in zinco, vetro e cotto. Oggetti del passato.

ART DESIGN CORTEN (LATINA) – Manufatti artistici in acciaio “Corten”.

PROFUMI ANTICHI RICAMI (CALVI DELL’UMBRIA) – Biancheria antica ricamata a mano.

REALACCI LENA & C. SAS – Profumi e saponi di Provenza.

PIERINI SAMUELE (CALVI DELL’UMBRIA) – Vendita diretta di miele di propria produzione.