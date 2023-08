NewTuscia – VITERBO – Viterbo e la sua Santa rappresentano uno di quei legami viscerali destinati a mantenersi per sempre. I festeggiamenti durano a lungo, ma mai abbastanza, se solo si pensa all’attesa di tutto un anno, ai preparativi, ai momenti che precedono questo grande evento. E allora perché non prolungare fino al mese di Ottobre un appuntamento sportivo che prende il suo nome proprio da Santa Rosa?

Il Comitato organizzativo sta già scaldando i motori ed è pronto a partire dal 6 Settembre, con un torneo di calcio a sette in cui i valori di condivisione, rispetto e sano agonismo saranno il fil rouge di ogni incontro. In questo quadro si inserisce la beneficenza, come ogni anno cuore pulsante di questo mini campionato, con i proventi che verranno devoluti ad un’Associazione non profit di volontariato.

Giunto alla sua III edizione, il Torneo Santa Rosa Città di Viterbo – Interforze si pone come obiettivo quello di portare avanti nel tempo un bagaglio di sani principi, gli stessi che si traducono nella tranquillità di potersi divertire, grazie anche alla partecipazione attiva dei cittadini.

Una famiglia che si sta già allargando, sta crescendo e lavora a stretto contatto con tutte quelle realtà associative viterbesi, unite da una vision e mission comune, e che hanno voluto contribuire attivamente affinché il progetto si ingrandisse. A tal proposito, ci saranno delle importanti novità che verranno introdotte a partire da quest’anno, una fra queste riguarda l’aumento dell’organico, sintomo di un’adesione crescente di squadre e di partecipanti che si avvicinano perché incuriositi e positivamente colpiti.

I match si svolgeranno presso il campo in sintetico della Parrocchia di Santa Maria della Groticella, avranno una durata di 40 minuti ciascuno, ad arbitrare ci saranno gli assistenti del gruppo Referfree, e i protagonisti over 35 avranno diverse giornate a disposizione per mostrare di che stoffa sono fatti.

Nell’ultima edizione, quella 2022, ad avere la meglio è stato il team Pianeta Giustizia, mentre nella prima edizione del 2019 (interruzione di due anni dovuta al Covid-19), ad alzare la coppa era stata l’Aeronautica Militare.

Chi si meriterà il trofeo 2023? Ancora presto per fare dei pronostici, ma di certo il calore del pubblico sarà un valore aggiunto di cui non si potrà fare a meno.

Il presidente

Avv. Ottavio M. Capparella