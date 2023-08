Scomparso a 80 anni, cantante e compositore Toscano TOTO CUTUGNO

NewTuscia – FOSDINOVO – (MS)

È morto Toto Cutugno. A 80 anni appena compiuti a luglio il cantautore , si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato.

Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi, a dare la notizia, è stato suo manager Danilo Mancuso .

L’artista, toscano d’origine ma ligure d’adozione, era nato il 7 luglio 1943. Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo nel 1980. La sua canzone più rappresentativa, L’italiano, ha venduto milioni di dischi.

Toto Cutugno è stato autore di hit amatissime, anche all’estero. Tra le altre canzoni famose ci sono Il tempo se ne va, La mia musica e Solo noi.

È considerato uno degli artisti italiani più noti e vanta oltre 100 milioni di copie di dischi vendute.

Celebre, nel 1987 è stata la sua conduzione di Domenica In. Ma non solo, dal 1989 al 1992 ha condotto in Rai la trasmissione Piacere Raiuno, di cui ha interpretato anche la sigla.