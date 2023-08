Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Gli amici e i membri dell’Associazione “ Moreno Marone Unione dei Comitati dei Festeggiamenti Sant’Antonio di Padova”, promossa per ricordare Moreno prematuramente scomparso, già presidente della Pro Loco e del Comitato dei Festeggiamenti, sono lieti di annunciare la prima riunione che si terrà mercoledi’ 23 agosto. Sarà un’occasione per incontrare e rafforzare la collaborazione dei gruppi dei comitati dei festeggiamenti e la comunità cittadina.

L’appuntamento è alle 17,30 per la messa di inaugurazione dell’associazione, con un ricordo particolare di Moreno, celebrata da Padre Ausilio Tornambe’, che da parroco ha ispirato e promosso i comitati dei festeggiamenti in onore patrono Sant’Antonio di Padova a cura delle classi dei quarantenni, presso la chiesa intitolata al Santo, in Orte Scalo.

Dopo la celebrazione e’ prevista un’intervista da parte di Tele Radio Orte per la presentazione “ufficiale” dell’associazione.

Seguirà un’ apericena con piatti e bevande, con la classica modalità “un dolce e un salato!” in uso negli anni presso i Comitati Festeggiamenti .

Il comitato invita tutti a partecipare ed a portare amici e familiari per condividere questo momento speciale.

Alle ore 21,00 si svolgerà la prima Assemblea dei soci dell’Associazione Moreno Marone, che riunisce i componenti dei comitati dei festeggiamenti delle festività patronali di Sant’Antonio, con lo scopo, nel ricordo dell’impegno di Moreno Marone, di promuovere iniziative di valorizzazione e sviluppo di Orte Scalo , sia dal lato delle manifestazioni del tempo libero che della socializzazione e della qualità della vita cittadina.

In questa occasione, per chi fosse interessato, saranno disponibili le prime t-shirt con il logo dell’associazione,

Il direttivo dell’Associazione Moreno Marone, presieduto da Daniela Camera, invita ad indossare le t-shirt addirittura prima della messa, recandosi in anticipo in parrocchia, per la scelta e la consegna della propria.

La notizia della scomparsa repentina di Moreno Marone a 53 anni nel marzo scorso aveva addolorato e colto di sorpresa la citta di Orte, oltre alle cittadine vicine del Lazio e dell’Umbria e lasciato attoniti conoscenti, dipendenti e clienti della Cois società di Termoidraulica gestita da Moreno con il cugino Antonello, la Pro Loco ed il Comitato Festeggiamenti a suo tempo da lui presieduto e soprattutto i tantissimi Amici a lui legati fin da ragazzi da un affettuoso legame, come chi scrive.

Non esageriamo, senza pericolo di smentita, affermando che Moreno ha dedicato con passione, umanità e professionalità i suoi anni migliori al lavoro nella sua Ditta artigiana, ereditata con il cugino Antonello, dal padre Pietro e dallo zio Paolo.

La passione e la generosità di Moreno lo ha portato naturalmente a mettere a disposizione la sua esperienza e le attrezzature della sua Ditta per l’allestimento di eventi ricreativi e culturali, come segretario e poi recentemente presidente della locale Pro Loco, oltre alla passione e al sostegno alle attività sportive, in particolare della pallavolo, che ha sempre seguito e sponsorizzato. A lui è’ stato intitolato il Palazzetto Comunale dello Sport.