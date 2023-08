NewTuscia – TARQUINIA – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Cerveteri Museo Nazionale Archeologico Cerite.

26 Agosto 2023 – ore 18:00

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è lieto di annunciare che presso il Museo Nazionale Archeologico Cerite il giorno 26 Agosto 2023, alle ore 18:00, sarà inaugurata l’esposizione temporanea intitolata “Màchaira: la Strage di Troia”.

Si tratta del secondo capitolo della rassegna periodica “L’Ospite” che si propone di affiancare capolavori della ceramica antica agli straordinari vasi attici del ceramografo greco Euphronios che sono tra le opere più importanti e significative delle collezioni permanenti del Museo Cerite recuperate grazie all’impegno del Ministero e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Questa volta “l’ospite” che dialogherà con i capolavori di Euphronios è un vaso attico degli inizi del V secolo a.C. ritrovato a Nola (NA), alla fine del ‘700, l’hydria Vivenzio (così denominata dal nome del primo possessore), gioiello della collezione magno-greca del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli -: decorata con scene che rimandano alla guerra di Troia, l’hydria Vivenzio si presta molto bene a integrare e ampliare il racconto per immagini della saga troiana e dell’epos omerico che campeggiano sui vasi di Euphronios.

Màchaira è la parola greca con cui si indica il “coltello sacrificale”: è questa l’arma utilizzata per sgozzare l’avversario che ritroviamo in alcune scene-chiave dei vasi esposti. Con questo titolo evocativo si vuole porre l’accento sulle scelte del ceramografo nel fissare, al pari di una istantanea, i momenti più drammatici del racconto epico.

Come in un gioco di specchi e di rimandi tra assonanze e dissonanze i visitatori potranno esplorare i significati e comparare questi straordinari vasi istoriati, per la prima volta esposti a distanza ravvicinata, ritrovando tracce di quei racconti epici che fanno ormai parte, da Omero in poi, dell’immaginario collettivo.

La Mostra si svolgerà dal 26 agosto al 22 ottobre 2023.

La cerimonia di inaugurazione vedrà gli interventi di:

Elena Gubetti (Sindaca di Cerveteri)

Federica Battafarano (Vice Sindaco e Assessore alla Cultura)

Paolo Giulierini (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli)

Maria Antonietta Rizzo (membro del comitato scientifico dell’esposizione)

Vincenzo Bellelli (Direttore del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia)

SCHEDA INFO

Evento: Màchaira: la strage di Troia

Dove: Museo Nazionale Archeologico Cerite, Piazza Santa Maria, 00053 Cerveteri (Rm)

Quando: 26 agosto 2023

Orari: ore 18:00 conferenza stampa presso la piazza d’Armi del Museo Cerite in Piazza Santa Maria

ore 18:15 inaugurazione dell’esposizione temporanea

orari museo: dal martedì alla domenica, ore 9:00 – 19.30. Ultimo ingresso alle 18:30.

Informazioni e contatti: tel.: +39 06 9941354; email: pa-certa.info@cultura.gov.it

Durata della Mostra temporanea: 26 agosto – 22 ottobre 2023 (ingresso a tariffazione vigente).