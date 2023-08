NewTuscia – GALLESE – Le esequie di Don Remo Giardini, parroco di Gallese, verranno celebrate giovedì 24 agosto alle ore 16.00 nella Concattedrale di Gallese, presiedute dal vescovo diocesano Mons. Marco Salvi.

Don Remo Giardini, da 37 anni parroco di Gallese, è stato un sacerdote stimato, amato e rispettato da tutta la Comunità di Gallese, per molti anni è stato assistente diocesano dell’Unitalsi e attualmente era Delegato del Vescovo per il tempo libero, sport e turismo. Una grave malattia e la conseguente operazione al cuore lo ha portato alla sua scomparsa, lasciando la cittadina di Gallese e la diocesi attonita e costernata per la tragica notizia.

Don Remo Giardini era nato a Orte il 30/8/1951 e ordinato sacerdote il 3/7/1977 e dal 1986 era parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta di Gallese.

Il comune di Gallese ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del

funerale.

“La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amarono”