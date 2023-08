NewTuscia – VITERBO – La Star International Berliner ha comunicato che, a causa di problemi organizzativi, è impossibilitata a far eseguire i concerti “The Magical Music of Harry Potter” e “The Music of The Lord of the Rings, The Hobbit, The Rings of Power” in programma alle ore 18 e alle ore 21,15 il 23 agosto, al Teatro romano di Ferento.

Chi è in possesso dei biglietti ha a disposizione 7 giorni di tempo, a partire da giovedì 24 agosto, per richiedere il rimborso alla stessa biglietteria on line o punto di acquisto.