NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Presentato questa mattina il programma di Teatro in piazza San Lorenzo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti la sindaca Chiara Frontini e l’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi, il presidente provinciale Fita Bruno Mencarelli, Francesco Schirripa e Mattia Marcucci per Viterbo Future Festival. Presenti anche i consiglieri comunali Umberto Di Fusco e Giancarlo Martinengo. Presente inoltre Andrea Maurizi, in rappresentanza di ATCL per appuntamenti FITA.

Comune di Viterbo

FITA

ATCL

FITA Viterbo

presentano

Teatro in piazza San Lorenzo, Viterbo

Dal 28 al 31 agosto

Lunedì 28 agosto h 21:00

Compagnia Teatrale Favl APS | Viterbo

DIALOGHI D’AMORE

regia PINA LUONGO

Martedì 29 agosto h 21:00

Teatro Popolare | Tarquinia

DUE MEGLIO CHE UNA

testo e regia ANNIBALE IZZO

Mercoledì 30 agosto h 21:00

Compagnia Opera APS | Roma

SPIRITO ALLEGRO

Da Percy Bysshe Shelley

Giovedì 31 agosto h 21:00

Teatro Popolare | Tarquinia

NON È VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

INFO: 388 950 6826 – www.teatrounioneviterbo.it