Un’Esperienza Immersiva tra Musica, Arte ed Eccellenze Locali

NewTuscia – VITERBO – L’atteso Viterbo Future Festival è alle porte e si prepara a stupire il pubblico con quattro giorni di musica, arte, street food e intrattenimento per tutti i gusti.

Il 2 e 3 settembre, in occasione delle celebrazioni di S. Rosa, la manifestazione inizierà ufficialmente con un grande evento gratuito nel Parco di Valle Faul (VT), con musica dal vivo, Dj set by Big Family e uno street food village dedicato, oltre a varie esibizioni artistiche per intrattenere il pubblico viterbese e non.

L’8 e 9 settembre invece, nella splendida cornice di Spazio Fiera (VT), ci aspettano due giorni di musica nonstop by Encore Festival, arricchiti anche in questo caso dalla partecipazione di realtà locali artistiche e culinarie, oltre che da headliner di fama nazionale pronti ad infiammare il palco.

Una Rassegna Indimenticabile

Con un mix perfettamente calibrato di esibizioni musicali, spettacoli artistici e attrazioni di ogni tipo, il Viterbo Future Festival vuole dare il giusto spazio alla musica e all’intrattenimento nel viterbese, tracciando una strada che speriamo di poter seguire anche nelle prossime edizioni.

I Nostri Headliner

Impossibile non menzionare gli straordinari headliner che illumineranno il nostro palco per quest’edizione:

8 Settembre 2023: Noyz Narcos

Noyz Narcos, leggendario rapper romano, regalerà al pubblico una performance travolgente. Il suo rap da sempre crudo e intenso, ricco di richiami al cinema horror e gore, è diventato una firma inconfondibile nella scena hip-hop italiana, dove Noyz e il Truceklan hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione.

9 Settembre 2023: Love Gang

La Love Gang, nota anche come 126 (CXXVI), è un collettivo romano nato nel 2008 di cui fanno parte, tra gli altri, Ketama126 e Franco126. Il collettivo al completo presenterà uno spettacolo coinvolgente con il linguaggio autentico e immediato che lo contraddistingue, trasformando il palco in una festa senza freni.

Non Soltanto Musica: Spettacoli e Performance Artistiche

Viterbo Future Festival non è solo un evento musicale, ma anche una celebrazione di arte e spettacoli. Mentre i musicisti emergenti del viterbese preparano il terreno per gli headliner, artisti locali si esibiranno in spettacoli di danza contemporanea e tradizionale, performance artistiche ed installazioni interattive, dando vita a un’esperienza in grado di coinvolgere tutti i sensi e stimolare la creatività.

L’Oasi del Gusto Pronta ad Accoglierti

Uno dei punti di forza di questa edizione è lo Street Food Village, a cura di Italy Food Porn, che porterà in primo piano la proposta culinaria e creativa del nostro territorio. Per tutta la durata del festival, i visitatori potranno scegliere tra un’accurata selezione di prelibatezze culinarie di prima qualità. In più, alcuni stand espositivi metteranno in mostra i migliori brand del viterbese, offrendo un’opportunità unica per scoprire le eccellenze della Tuscia.

I Nostri Media Partner

Uno degli obiettivi principali del Viterbo Future Festival è dare risonanza alla nostra splendida città, attirando visitatori e attenzione mediatica. Tra i media partner che ci aiuteranno a farlo, troviamo magazine e realtà social dal nutritissimo seguito, tra cui HeyJude Magazine, Radio Kaos Italy, Welcome to Favelas, Tutto sul Rap Magazine e altri ancora che, insieme, ci aiuteranno a raggiungere milioni di persone.

Dettagli dell’evento: 2-3 settembre 2023.

Il 2 e 3 settembre il festival comincerà nella suggestiva location del Parco di Valle Faul (VT), con un evento gratuito nell’ambito dei festeggiamenti annuali di S. Rosa.

Di seguito il programma dettagliato delle giornate:

2 settembre 2023

Ore 18:00 – Inizio Evento.

Ore 18:00 – Apertura Street Food Village by Italy Food Porn.

Ore 18:00 – Inizio Spettacoli Artistici: danza e ballo.

Ore 19:30 – Esibizioni Live di Artisti Locali: Sebak; Clied; Jorja; Santamaria; Federico Meli.

Ore 22:00 – Secret Party: evento a sorpresa.

Ore 23:30 – Dj Set: Esibizione della rassegna di Dj del collettivo Big Family.

Ore 04:00 – Conclusione Evento.

3 settembre 2023

Ore 18:00 – Apertura Street Food Village by Italy Food Porn.

Ore 23:30 –Inizio Evento.

Ore 00:00 – Inizio Spettacoli musicali: rassegna Dj set del collettivo Big Family.

Ore 04:00 – Conclusione Evento.

Dettagli dell’evento: 8-9 settembre 2023.

Il festival si svolgerà l’8 e 9 settembre 2023 presso Spazio Fiera, Strada statale, Strada Cassia Nord, km 88/200, 01100 Viterbo (VT).

Di seguito il programma dettagliato delle giornate:

8 settembre 2023 (Encore Festival)

Ore 18:00 – Apertura Cancelli.

Ore 18:00 – Apertura Street Food Market e Stand Espositivi.

Ore 18:00 – Inizio Spettacoli Artistici.

Ore 19:30 – Esibizioni Live di Artisti Locali: Sama; Violla; Harion; SBR.

Ore 22:00 – Esibizione Headliner: Noyz Narcos.

Ore 23:30 – Dj Set: Esibizione di Dj locali.

Ore 02:00 – Main Guest Dj Set: Geo, Dj resident del Cocoricò.

Ore 03:00 – Closing Dj Set: Esibizione a cura di Malditerra, collettivo artistico multimediale. Ore 04:00 – Chiusura Cancelli

9 settembre 2023 (Encore Festival)

Ore 18:00 – Apertura cancelli.

Ore 18:00 – Apertura Street Food Market e Stand Espositivi.

Ore 18:00 – Inizio Spettacoli Artistici.

Ore 19:30 – Esibizioni Live di Artisti Locali: Sebak; Clied.

Ore 22:00 – Esibizione Headliner: Love Gang.

Ore 23:30 – Dj Set: Dj Set del collettivo viterbese Big Family.

Ore 04:00 – Chiusura cancelli.

Viterbo Future Festival è l’occasione perfetta per celebrare l’arte, la musica, il cibo e l’intrattenimento, tutto all’interno di un’atmosfera accattivante e coinvolgente.

