NewTuscia – GRADOLI – A Villa Caviciana il nettare di bacco incontra di nuovo l’astronomia. Per il terzo appuntamento del ciclo “Vino sotto le stelle”, inserito nel calendario delle Sere Fai d’Estate, il 26 agosto, dalle 20,30 alle 23,30, la splendida tenuta che si affaccia sul lago di Bolsena, in località Macchia del Prete, nel comune di Gradoli, farà da cornice a una serata che abbina la degustazione di vini biologici e prodotti locali all’osservazione della luna, con i suoi crateri, e a saturno, con i suoi celebri anelli.

“La luna e saturno daranno spettacolo – sottolineano dal gruppo di lavoro di Villa Caviciana -. Sarà possibile ammirare il nostro satellite a pochi giorni dalla luna piena, mentre saturno, il giorno successivo, sarà in opposizione e sabato sarà quindi osservabile quasi nelle migliori condizioni”. La serata sarà condotta dagli ideatori del Progetto Theia, Paolo Conte e Antonella Senese, planetaristi, divulgatori scientifici e ideatori di laboratori didattici di astronomia e scienze della terra, che guideranno i partecipanti nell’osservazione del cielo. “Un’occasione unica per immergersi nel buio e nel silenzio della notte e ritagliarsi un momento di quiete, lontano dalla frenesia del quotidiano – conclude il gruppo di lavoro di Villa Caviciana -. Le persone saranno accolte nell’ampio giardino che guarda il lago con un calice di vino biologico a scelta e un assaggio di prodotti locali di altissima qualità, come salumi, formaggi e tanto altro”.

L’evento si svolgerà interamente all’esterno, accomodati su teli o cuscini predisposti sul grande prato. Qualora dovessero esserci ospiti con mobilità ridotta, come anziani o disabili, che avessero difficoltà nel sedersi a terra, verranno fornite delle sedute. Si consiglia di indossare scarpe comode e un maglioncino per coprirsi. Per partecipare a “Vino sotto le stelle” è preferibile la prenotazione, che occorre eseguire dal link https://villacaviciana.com/experience/vino-sotto-le-stelle/. Per avere informazioni e spiegazioni o fare richieste specifiche è possibile scrivere a experience@villacaviciana.com o chiamare il 351 5131307.