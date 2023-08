NewTuscia – VITERBO – Trasporto Macchina di Santa Rosa, attenzione ai divieti di sosta necessari per l’installazione delle tribune per il pubblico. Tra i principali provvedimenti emanati con apposita ordinanza della polizia locale (n. 596 del 21-8-2023), si segnala il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Sisto e in piazza Verdi (solo nell’area di sosta davanti al Teatro) a partire dalle ore 7 di mercoledì 23 agosto fino alle ore 5 del 7 settembre.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale alla sezione albo pretorio.

