NewTuscia – VITERBO – È con immenso dispiacere che Viterbo saluta un caro concittadino, Mario Moscatelli. Un concittadino illustre, che durante la sua vita ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi, sia a livello locale che nazionale. Lo ricordiamo nel suo ruolo di prefetto di Viterbo, ma non solo. Un uomo delle istituzioni, un grande studioso, sempre vicino al mondo universitario, in particolar modo all’Università degli Studi della Tuscia a cui ha garantito un enorme contributo intellettuale e culturale. Una persona straordinaria, anche e soprattutto a livello umano. Mi piace ricordarlo in occasione della recente assemblea del Rotary Club Viterbo in cui fu nominato socio onorario. Quella sera confidò un suo desiderio, quello di veder riaperto il collegamento tra piazza del Comune e via del Ganfione. Lo faremo. Riapriremo quel collegamento e vi apporremo una targa, in ricordo del caro prefetto Mario Moscatelli. A nome mio personale, dell’intera amministrazione e della città di Viterbo un affettuoso abbraccio alla moglie e alle figlie Alessandra e Maria Cristina.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo