NewTuscia – VITERBO – Una triste notizia ha raggiunto i soci del Rotary Club Viterbo nella tarda mattinata di oggi: è scomparso il socio e amico Mario Moscatelli, già presidente del club viterbese, dopo aver ricoperto con la sua professionalità il ruolo di Prefetto di Viterbo e di tante altre città, mettendosi in luce anche in importanti cariche locali e nazionali.

Di lui resteranno indelebili l’infinito amore per la città e le sue bellezze artistiche e storiche, l’eleganza e la gentilezza con cui si poneva verso il prossimo, la sua immensa cultura che dispensava a chiunque per mettere in evidenza Viterbo e il territorio.

“Avevamo dei progetti da realizzare insieme – ricorda commosso il presidente del club viterbese Angelo Landi -. Anche ora che era stato proclamato socio onorario continuava ad operare per il prossimo. Avevamo in serbo l’impegno per l’apertura del passaggio su via del Ganfione, dal sottoscala della Prefettura, e ne avevamo parlato con il sindaco Frontini, e ancora voleva concentrarsi sui bellissimi affreschi della chiesa di Santa Caterina, l’edificio scolastico in piazza Dante, cuore dell’Ecclesia Viterbiensis. La sua dipartita così inaspettata ci lascia sgomenti e sicuramente più soli, proveremo a portare avanti i suoi progetti, così da sentirlo ancora vicino a noi, per sempre. A nome di tutti i soci esprimo cordoglio e vicinanza alla moglie, alle figlie e alle amate nipoti”.

Le esequie funebri si terranno mercoledì 23 agosto alle 10 presso la Basilica della Quercia. E’ desiderio dei familiari destinare ogni forma di gratitudine e di vicinanza a sole opere di bene, per questo i soci stanno valutando la giusta iniziativa da porre in atto per onorare il nome dell’amico Mario, garantendo ovviamente la presenza alla celebrazione insieme allo stendardo del Rotary Club Viterbo.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080